Рыбы подсказали ученым секрет проектирования бесшумных подлодок

Американские ученые из Университета имени Джона Хопкинса выяснили, как большим стаям скумбрии удается передвигаться в воде, не создавая шума. Открытие может помочь в проектировании беззвучных подводных лодок и автономных подводных дронов. Исследование опубликовано в научном журнале Bioinspiration & Biomimetics (B&B).

Команда создала 3D-модель на основе обыкновенной скумбрии, чтобы имитировать разное количество плавающих рыб в различных формациях.

Исследователи обнаружили, что идущий вместе косяк из семи рыб производит столько же шума, как если бы плыла только одна особь. Ключевым фактором снижения уровня звука оказались синхронные взмахи хвостами.

Также выяснилось, что одновременные движения хвостовых плавников создают гидродинамические взаимодействие потоков между рыбами, что позволяет им плавать быстрее. Таким образом скумбрии не только не выдают себя хищникам, но и передвигаются более эффективно.

В дальнейшем ученые планируют добавить в модель турбулентность океана, чтобы симуляции движения рыбьих стай стали ближе к реальным условиям.

Ранее исследователи выяснили, что скумбрия и сельдь полезнее лосося по содержанию питательных веществ.