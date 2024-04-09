Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рыбы подсказали ученым секрет проектирования бесшумных подлодок

B&B: раскрыт механизм беззвучного плавания стай скумбрии

close
100%
Renata Romeo/Ocean Image Bank

Американские ученые из Университета имени Джона Хопкинса выяснили, как большим стаям скумбрии удается передвигаться в воде, не создавая шума. Открытие может помочь в проектировании беззвучных подводных лодок и автономных подводных дронов. Исследование опубликовано в научном журнале Bioinspiration & Biomimetics (B&B).

Команда создала 3D-модель на основе обыкновенной скумбрии, чтобы имитировать разное количество плавающих рыб в различных формациях.

Исследователи обнаружили, что идущий вместе косяк из семи рыб производит столько же шума, как если бы плыла только одна особь. Ключевым фактором снижения уровня звука оказались синхронные взмахи хвостами.

Также выяснилось, что одновременные движения хвостовых плавников создают гидродинамические взаимодействие потоков между рыбами, что позволяет им плавать быстрее. Таким образом скумбрии не только не выдают себя хищникам, но и передвигаются более эффективно.

В дальнейшем ученые планируют добавить в модель турбулентность океана, чтобы симуляции движения рыбьих стай стали ближе к реальным условиям.

Ранее исследователи выяснили, что скумбрия и сельдь полезнее лосося по содержанию питательных веществ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами