В Институте космической политики объяснили отмену первого пуска «Ангары-А5»

Отмена первого запуска ракет за минуту до пуска — это обычная практика, заявил глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев. Так в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт прокомментировал отмену первого запуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

«В общем-то, это обычное дело. Если ракета новая, то стараются все предусмотреть и при любых неприятностях старт переносится. Если помните, в свое время даже в присутствии президента на космодроме Восточный пришлось перенести старт (в 2016 году первый запуск космической ракеты с космодрома Восточный пришлось отменить за 1,5 минуты до старта. — «Газета.Ru»), — сказал Моисеев.

Причиной отмены пуска в «Роскосмосе» назвали сбой системы надува бака окислителя центрального блока. Моисеев считает, что эта проблема легко исправима.

«Для того, чтобы турбина работала, помимо окислителя, в бак накачивается газ нейтральный, азот, кажется, под большим давлением. Для того, чтобы топливо подавалось на турбины. Видимо, насос не сработал, либо электрика не сработала, либо датчики не сработали. Это, по всей видимости, легко исправимо», — заключил глава ИКП.

На космодроме Восточный в Амурской области должны были впервые испытать построенный недавно стартовый комплекс «Амур» и отправить в космос ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». В последний момент пуск ракеты был отменен.

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