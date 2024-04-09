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Стало известно, может ли беременность ускорить старение

PNAS: беременность может укорить биологическое старение у женщин

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Shutterstock

Ученые из школы общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете обнаружили, что высокая фертильность и беременность могут оказывать негативные побочные эффекты на здоровье женщин и ускорять старение. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В исследовании приняли участие 1735 молодых мужчин и женщин. Исследователи отследили процесс биологического старения участников с помощью анализа хода их эпигенетических часов. Эпигенетические часы — это ряд маркеров ДНК, которые позволяют определить биологический возраст ткани или органа. Результаты показали, что у женщин, которые когда-либо были беременны, биологическое старение шло укоренными темпами. Особенно четко это прослеживалось у молодых участниц с высокой фертильностью.

Взаимосвязь между беременностью и биологическим старением сохранялась даже после учета различных других факторов, таких как социально-экономический статус и наличие вредных привычек. Отмечается, что у испытуемых мужского пола при наличии детей ускорения эпигенетических часов не наблюдалось. По мнению ученых, это также подтверждает, что старение может ускоряться вследствие беременности и грудного вскармливания, а не каких-либо социокультурных факторов и необходимости заботиться о ребенке.

Ранее врач рассказала, как длительный прием противозачаточных влияет на здоровье.

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