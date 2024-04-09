Ученые назвали самые ценные качества в романтических отношениях

Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу изучили качества личности людей, которые считаются самыми ценными в романтических отношениях. Исследование опубликовано в научном журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

Предыдущие изыскания подчеркнули важность определенных качеств, таких как доброта, ум, здоровье, физическая привлекательность и социально-экономический статус при выборе спутника или спутницы. Эти черты считаются решающими не только для обеспечения биологического качества потомства, но и для обеспечения таких преимуществ, как доступ к ресурсам, физическая защита и социальное положение.

Участниками исследования стали 778 жителей Бразилии в возрасте от 18 до 64. Добровольцам предоставили определенное количество баллов, которые было необходимо распределить по набору из пяти параметров: интеллекта, доброты, физической привлекательности, здоровья и социально-экономического статуса, создав образ идеального партнера.

В ходе эксперимента участники прошли три сценария с большим, средним и низким бюджетом баллов, при котором они были вынуждены тщательнее выбирать, какие качества человека для них важнее прочих.

Оказалось, что во всех трех сценариях самыми ценными свойствами при выборе романтического партнера остались ум и доброта. Ученые назвали эти черты универсальными свойствами привлекательности, предположив, что тяга к когнитивным способностям и эмоциональной теплоте глубоко укоренилась в нас в ходе эволюции.

Исследователи также наблюдали тенденцию снижения отдачи от физической привлекательности и социально-экономического статуса. За пределами определенного порога физической привлекательности и финансового положения люди уделяли этим чертам меньше внимания по сравнению с другими.

Ранее ученые назвали страну, у жителей которой в среднем больше всего сексуальных партнеров в мире.