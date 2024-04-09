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Прогулки с собакой укрепляют психику, подтвердили ученые

PLOS One: утренние прогулки с собакой могут предотвратить депрессию

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Ученые из Венского медицинского университета обнаружили, что прогулка с собакой может поспособствовать укреплению психического здоровья и предотвратить депрессию у владельца. Для достижения такого положительного эффекта выходить на улицу с питомцем нужно по утрам. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

В исследовании приняли участие 26 тысяч медсестер из США. Все испытуемые были владельцами одной или нескольких собак. Ученые собрали информацию о психическом здоровье добровольцев и попросили их рассказать, в какое время суток они обычно выгуливают своих домашних животных.

Исследователи обнаружили, что прогулки с собакой утром коррелировали с меньшей вероятностью развития депрессии. Также у испытуемых, рано выходящих на улицу с питомцем, значительно улучшалось настроение. При этом прогулки днем и вечером не оказывали аналогичного положительного эффекта.

Ученые предположили, что укрепление психического здоровья при утренних прогулках с собакой обусловлено нормализацией человеческих биоритмов — циклических колебаний интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

Ранее стало известно, полезно ли спать с домашними животными.

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