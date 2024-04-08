Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, может ли чай предотвратить развитие COVID-19

FEV: черный чай инактивирует SARS-CoV-2 в слюне

close
100%
Pexels

Ученые из Университета Джорджии обнаружили, что чай без молока и сахара способен инактивировать SARS-CoV-2 в слюне, что частично препятствует проникновению вируса в нижние отделы дыхательной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Food and Environmental Virology (FEV).

Целью исследования ученых из США было изучение антибактериальных и противовирусных свойств пяти сортов чая (зеленого, черного, малинового зингера, эвкалиптового и мятного). Исследователи приготовили напитки без добавления молока и сахара, используя один чайный пакетик каждого сорта на чашку. Затем чаю дали настояться в течение десяти минут и поочередно добавили к образцам слюны зараженных коронавирусом людей в пробирках.

Результаты эксперимента показали, что все пять видов чая снижали активность вируса как минимум на 96% в течение 10 секунд пребывания в образцах слюны. Самыми выраженными противовирусными свойствами обладал черный чай — он оказался способен инактивировать SARS-CoV-2 на 99,9%.

Ученые отметили, что вирус изначально размножается внутри полости рта и проходит через ротоглотку, прежде чем достичь легких. Его инактивация во рту может препятствовать проникновению в нижние отделы дыхательной системы. По словам исследователей, антибактериальным и противовирусным действием чай обязан полифенолам — особым растительным соединениям в его составе. Чтобы выяснить, эффективно ли полоскание рта чаем в борьбе с коронавирусом в реальных условиях, нужны дополнительные исследования с участием людей.

Ранее выяснилось, что особая противовоспалительная диета может помочь при затяжном COVID.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами