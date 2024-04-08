Объяснена популярность коротких видео

В последнее время очень быстро набрал популярность формат коротких видео. Люди отдают предпочтение таким роликам, так как они помогают им справиться со стрессом, об этом «Газете.Ru» рассказал доцент факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Никита Кочетков.

«Просмотр коротких видео – пример нефункционального поведения. Такая странная активность наблюдается в результате какого-то внутреннего конфликта и выполняет функцию снятия стресса. Подобное стереотипное поведение можно наблюдать в зоопарке животных, которые ходят по периметру клетки», – рассказал специалист.

При такой смещенной активности серфинг в интернете играет роль не получения информации, а именно отвлечения от окружающих проблем, выполняя функцию снятия стресса.

«Понятно, что стресс снять легче при условии, что видео будет максимально простым и коротким. В общественном транспорте часто хочется не смотреть полнометражное серьезное кино, а листать ленту новостей. Или же смотреть что-то короткое, что будет аналогом лузганья семечек», – добавил психолог.

Кроме этого, по его словам, перенасыщение информацией вследствие развития интернета приводит к тому, что людям, воспитанным на цифровых технологиях, может быть сложно переработать большой массив информации, систематизировать ее.

«Отсутствие такой систематизации может привести к так называемому клиповому мышлению – привычке потреблять информацию определенной и при этом крайне небольшой размерности. Формат коротких видео хорошо вписывается в эту логику. Смотреть длинный фильм без перерывов становится сложно, параллельно хочется заниматься еще какими-то делами – менее продолжительными и более простыми, то есть той самой смещенной активностью», – заключил Кочетков.

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