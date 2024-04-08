Кашель оказался связан с гельминтозом

Гельминты способны поражать многие органы, такие как желудочно-кишечный тракт, сердце, мозг, почки, печень, но чаще наблюдаются случаи глистной инвазии (проникновения) в легкие. В таком случае кашель может быть симптомом заражения паразитами, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт флагманского медицинского центра «Будь Здоров на Рязанском проспекте» Анастасия Симахина.

«Гельминтозы — это группа болезней, вызываемых паразитическими червями — гельминтами. Довольно часто эта группа болезней маскируется под другие заболевания, такие как бронхит, бронхиальная астма, пневмонии, атопические дерматиты, дискинезию желчевыводящих путей и т.д. Кашель могут вызывать разные гельминтозы, например, аскаридоз (Ascaris lumbricoides), эхинококкоз (Echinococcus granulosus), токсокароз (Toxocara canis и Toxocara cati), стронгилоидоз (Strongyloides stercoralis) и многие другие», – рассказала Симахина.

Клинические проявления аскаридоза легких не специфичны и многообразны. При высокой инвазивности наблюдается острое начало заболевания, проявляющееся общей слабостью, недомоганием, температурой. Также могут наблюдаться увеличение лимфатических узлов, приступы удушья, зуд, а также боли в животе, тошнота, рвота и другие.

Заражение аскаридой происходит при проглатывании яиц гельминта, содержащих инвазивную личинку. Факторами передачи служат немытые овощи (чаще корнеплоды), фрукты, зелень, ягоды, вода и руки, на поверхности которых имеются зрелые яйца аскарид.

«В результате попадания в верхние отделы тонкого кишечника, из проглоченных яиц выходят личинки, которые внедряются в стенку кишки и проникают в кровеносное русло, мигрируют по системе портальной вены через печень в нижнюю полую вену, попадают в правые отделы сердца и затем в легочную артерии и капилляры, откуда мигрируют в паренхиму легких. Из дыхательных путей личинки могут мигрировать в полость рта и вновь заглатываться, попадая в кишечник», – рассказала специалист.

При несвоевременном выявлении гельминтозов могут возникать тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода.

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