проект

>

Кашель оказался связан с гельминтозом

Врач Симахина: кашель может указывать на попадание гельминтов в легкие

close
100%
Shutterstock

Гельминты способны поражать многие органы, такие как желудочно-кишечный тракт, сердце, мозг, почки, печень, но чаще наблюдаются случаи глистной инвазии (проникновения) в легкие. В таком случае кашель может быть симптомом заражения паразитами, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт флагманского медицинского центра «Будь Здоров на Рязанском проспекте» Анастасия Симахина.

«Гельминтозы — это группа болезней, вызываемых паразитическими червями — гельминтами. Довольно часто эта группа болезней маскируется под другие заболевания, такие как бронхит, бронхиальная астма, пневмонии, атопические дерматиты, дискинезию желчевыводящих путей и т.д. Кашель могут вызывать разные гельминтозы, например, аскаридоз (Ascaris lumbricoides), эхинококкоз (Echinococcus granulosus), токсокароз (Toxocara canis и Toxocara cati), стронгилоидоз (Strongyloides stercoralis) и многие другие», – рассказала Симахина.

Клинические проявления аскаридоза легких не специфичны и многообразны. При высокой инвазивности наблюдается острое начало заболевания, проявляющееся общей слабостью, недомоганием, температурой. Также могут наблюдаться увеличение лимфатических узлов, приступы удушья, зуд, а также боли в животе, тошнота, рвота и другие.

Заражение аскаридой происходит при проглатывании яиц гельминта, содержащих инвазивную личинку. Факторами передачи служат немытые овощи (чаще корнеплоды), фрукты, зелень, ягоды, вода и руки, на поверхности которых имеются зрелые яйца аскарид.

«В результате попадания в верхние отделы тонкого кишечника, из проглоченных яиц выходят личинки, которые внедряются в стенку кишки и проникают в кровеносное русло, мигрируют по системе портальной вены через печень в нижнюю полую вену, попадают в правые отделы сердца и затем в легочную артерии и капилляры, откуда мигрируют в паренхиму легких. Из дыхательных путей личинки могут мигрировать в полость рта и вновь заглатываться, попадая в кишечник», – рассказала специалист.

При несвоевременном выявлении гельминтозов могут возникать тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода.

Ранее были перечислены симптомы неосознанного скрежета зубами во сне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами