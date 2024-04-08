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Интервальное голодание полезно для кишечника, подтвердили ученые

APS: интервальное голодание предотвращает возрастное снижение функции кишечника

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Ученые из Среднезападного государственного университета (США) обнаружили, что интервальное голодание (периоды голодания, сменяющиеся фазами приема пищи) не только помогает сбросить вес, но и предотвращает возрастное снижение функции кишечника у мышей. Результаты научной работы представлены на сайте American Physiological Society (APS).

Периодическое (интервальное) голодание — это система питания, предполагающая смену периодов голодания и приема пищи. Существует несколько вариантов интервального голодания — 16/8, 18/6, 20/4. Первое значение в схеме характеризует длительность голодания (16, 18 или 20 часов), а второе — продолжительность периода для приема пищи. В последние годы такая диета завоевала популярность в качестве стратегии управления весом.

В ходе эксперимента с участием лабораторных мышей ученые выяснили, что интервальное голодание не только позволяет избавиться от лишних килограммов, но и помогает улучшить здоровье кишечника. Исследователи обнаружили, что у грызунов на чередующемся суточном голодании в тонком кишечнике произошли изменения, связанные с улучшением контроля уровня глюкозы в крови и уменьшением воспаления в организме.

Кроме того, питание по интервальной схеме поспособствовало улучшению функции кишечника у пожилых мышей. В частности, у грызунов на периодическом голодании повысилась результативность усвоения питательных веществ. По словам ученых, такие трансформации свидетельствуют о частичном «омоложении» пищеварительной системы.

Исследователи отметили, что их работу не следует рассматривать в качестве медицинской рекомендации. Тем не менее есть вероятность, что интервальное голодание может быть так же полезно и для людей.

Ранее был развеян миф о популярной системе питания.

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