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Первый запуск ракеты «Ангара-А5» 9 апреля планируется около полудня

ТАСС: старт «Ангары-А5» 9 апреля планируется около полудня

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РИА «Новости»

Запуск первой ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный намечен на 12:00 мск 9 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Известно, что по местному времени — это 18.00.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Согласно предварительным данным от Роскосмоса, первый запуск «Ангары-А5» с Восточного запланирован на вторник, 9 апреля. Этот запуск станет началом испытаний космического ракетного комплекса «Амур» с использованием тяжелых ракет-носителей «Ангара».

В 2018 году началось строительство стартовой инфраструктуры для ракет «Ангара» на космодроме Восточный. В конце прошлого года технические и стартовые комплексы успешно прошли испытания с использованием полноразмерного электрозаправочного макета «Ангары».

Семейство российских ракет-носителей «Ангара» включает в себя как легкие, так и тяжелые классы, использующие экологически чистые компоненты топлива. На данный момент ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк — легкая версия «Ангара-1.2» была запущена 9 июля 2014 года, а тяжелая «Ангара-А5» стартовала 23 декабря того же года.

Всего с Плесецка было запущено шесть ракет «Ангара» — три легкие и три тяжелые.

Ранее Россия успешно вывела на орбиту спутник зондирования Земли «Ресурс-П» №4.

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