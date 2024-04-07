Назван простой способ улучшить брак

Ученые из США и Канады установили, что самой сильной оказалась связь между супругами, которые предпринимали активные действия, чтобы стать ближе. Результаты исследования ученые изложили в отчете, который опубликовали на сайте Университета Бригама Янга.

В исследовании приняли участие 615 супружеских пар из Соединенных Штатов и Канады. Испытуемые отвечали на вопросы об отношениях и проходили специализированные тесты для оценки близости и глубины отношений между партнерами. Также эксперты изучали личные качества респондентов, такие как способность к состраданию, целеустремленность и другие.

Затем авторы работы проанализировали полученные ответы и пришли к выводу, что наилучшие отношения были у тех пар, где оба партнера прикладывали усилия для того, чтобы стать ближе друг к другу. Таким парам свойственны внимание к партнеру и сострадание, они чаще других активно работали над укреплением семейных уз: вместе организовывали досуг, умели прощать и прочее.

По словам ученых, у них субъективная оценка удовлетворенности отношениями и жизнью в целом была в два раза выше, чем у других участников исследования. Специалисты посоветовали снизить ожидания от партнера, отказаться от потребительских отношений и относиться к проблемам взвешенно — это поможет достигнуть таких же отношений.

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