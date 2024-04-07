Названа неочевидная причина бессонницы

Исследование, проведенное сотрудниками Тринити-колледжа при Кембриджском университете, показало, что у людей, которые спят в одной постели или даже в одной комнате со своими собаками, качество ночного отдыха ухудшается. Результаты исследования ученых были представлены в журнале Scientific Reports.

В ходе исследования было опрошено более полутора тысяч взрослых добровольцев, половина из которых сообщили о совместном сне с домашними животными — животное как минимум половину ночи проводило в комнате со своим хозяином.

Опрос участников показал: около 93% участников исследования, спавших вместе со своими домашними животными, считали, что они либо вообще не влияют на их сон, либо оказывают положительное воздействие. Однако эксперимент показал обратное: объективные показатели сна у этих участников были хуже, чем у тех, кто собак не имел. При этом присутствие кошки в комнате не оказывало заметного влияния на качество сна.

По словам специалистов, собаки ведут себя беспокойно большую часть ночи, из-за чего хозяин может спать поверхностно или даже просыпаться в течение ночи.

Ранее специалисты раскрыли последствия недельного отказа от сахара.