Названо качество, которое помогает добиться успеха в жизни

Эмоциональный интеллект — это форма социального интеллекта, включающего способность отслеживать свои и чужие эмоции, различать их и использовать эту информацию для управления своими мыслями и действиями. Развитый эмоциональный интеллект улучшает качество жизни, рассказала «Газете.Ru» руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ, кандидат психологических наук, клинический психолог Юлия Кочетова.

«Эмоциональный интеллект (ЭИ) помогает быть более эффективными в разных областях нашей жизни. Так, например, дети с высоким уровнем ЭИ могут более эффективно вовлекаться в учебную деятельность, поскольку успешнее регулируют свои эмоции (например, могут вызвать у себя интерес к чему-то), лучше управляют своим поведением. То же характерно и для взрослых, — ряд психологических исследований показывает, что люди с более высоким ЭИ меньше подвержены стереотипам, лучше понимают других и лучше могут управлять своим поведением, поэтому могут эффективно донести свою точку зрения, реже попадают в конфликты», – рассказала Кочетова.

Однако стоит помнить, что другие способности также важны: общий интеллект, коммуникативные навыки, способы совладания со стрессом. Поэтому, даже если у человека ЭИ будет недостаточно развит, это не значит, что автоматически обязательно у него будут возникать трудности и проблемы.

«Для определения уровня ЭИ существуют специальные тесты, которые лучше проходить со специалистом. Например, тест MEIS (Multi-factor Emotion Intelligence Test), опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Люсина, тест эмоционального интеллекта Бачард, еще есть тест эмоционального интеллекта Шутте. Например, тест Мэйера-Сэловея-Карузо считается серьезным и точным, он состоит из 144 вопросов. Но анализировать его результаты следует не самостоятельно, а с психологом», – рассказала Кочетова.

Подробнее о том, как низкий эмоциональный интеллект связан с зависимостями, суицидальным и жертвенным поведением, а также о том, помогает ли развитый эмоциональный интеллект справиться с тяжелыми новостями, — в интервью Кочетовой «Газете.Ru».

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