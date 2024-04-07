Психолог объяснила, почему алкоголики и наркоманы по-разному понимают чужие эмоции

Эмоциональный интеллект — это форма социального интеллекта, включающего способность отслеживать свои и чужие эмоции, различать их между собой и использовать эту информацию для управления своими мыслями и действиями. У алкоголиков и наркоманов по-разному развит эмоциональный интеллект, рассказала «Газете.Ru» руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ, кандидат психологических наук, клинический психолог Юлия Кочетова.

«Важно разделять формы зависимости. Мы провели исследование, в ходе которого установили, что люди с наркотической зависимостью имеют низкий внутриличностный, но у них относительно неплохо сохранен межличностный эмоциональный интеллект. Чтобы достать вещество, им необходимо преодолеть большое количество преград, уметь договариваться, понимать эмоции других в своих целях, этим может гипотетически объясняется такая закономерность. Те люди, которые употребляют наркотики и еще не имеют органических повреждений мозга, — жизнестойкие, ловкие», – рассказала Кочетова.

У алкоголиков несколько иная картина. По ее словам, они более пассивные, часто для них более характерно такое качество, как жалость к самому себе, в период ремиссии обострены чувства вины и стыда, самообвинения, самокопания.

«В их случае ситуация несколько обратная: межличностный эмоциональный интеллект ниже, чем внутриличностный. Но, обратите внимание, это сравнение групп с разными видами зависимостей, – в норме у людей, не употребляющих алкоголь и наркотики, будет совершенно иная картина. Конечно, при длительном употреблении алкоголь и наркотики разрушают структуры головного мозга, влияют на личностные изменения, оказывают отрицательное влияние на эмоциональный интеллект в любых его проявлениях», – заключила специалист.

Однако стоит отметить, что зачастую у людей с зависимостью изначально достаточно низкий уровень эмоционального интеллекта, им тяжело разбираться в своих эмоциях, понимать их, уметь с ними жить и продуктивно справляться, например, выдерживать тревогу, страх, стресс и пр. Именно это может быть причиной употребления психоактивных веществ.

Подробнее о том, как низкий эмоциональный интеллект связан с зависимостями, суицидальным и жертвенным поведением, а также о том, помогает ли развитый эмоциональный интеллект справиться с тяжелыми новостями, — в интервью Кочетовой «Газете.Ru».

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