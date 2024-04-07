Серебряный шлем римлянина воссоздали с помощью древней технологии

Археологи создали реплику уникального парадного шлема древних римлян из позолоченного серебра. Об этом сообщает Arkeonews.

Кавалерийский шлем был найден в Британии любителями-археологами в 2001 году. Раджеш Гогна, мастер серебряного дела, создал реплику из серебра и позолоты. Еще одну копию создал археолог Франческо Галлаччо, который использовал традиционные методы, знакомые древнему римскому оружейнику. Обе реплики выставили в музеях, одну из них — рядом с оригинальным шлемом.

Шлем был изготовлен из железа, покрытого очень тонким серебряным листом. Особая техника металлопластики использовалась для нанесения золотых узоров. Шлем украшен венцом — символом военной победы, а также изображениями женщины, окруженной львами и баранами. На частях для защиты щек воина был изображен римский император верхом на лошади, под ее копытами — побежденный враг, а позади — летящая богиня победы.

Изделие пролежало в земле около двух тысяч лет и было покрыто толстым слоем ржавчины. Исследователи использовали фото, объемное моделирование и сканирование, чтобы рассмотреть детали узоров.

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