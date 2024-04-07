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Врач назвал безопасную дозу шоколада

Врач Умнов: в день можно съедать не больше 40 граммов горького шоколада

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Горький шоколад богат витаминами и микроэлементами, но его ежедневное употребление повышает риск тяжелого атеросклероза. Об этом «Известиям» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Шоколад содержит железо, фосфор, марганец, цинк и полифенолы, — они улучшают поступление кислорода в ткани, заживление ран, рост ногтей, волос и костей. Однако избыток сахара и жиров в шоколаде повышает риск тяжелого атеросклероза, диабета, ожирения. Особенно опасны конфеты с шоколадом, считает Умнов.

Ежедневная относительно безопасная доза — 40 г горького и 20 г молочного шоколада, заключил врач.

До этого врач развеяла миф о вреде жевательной резинки: она помогает защитить зубы от кариеса, а некоторым — смягчить изжогу. Однако важно не злоупотреблять жвачкой из-за содержащихся в ней сахарозаменителей, которые обладают слабительным действием.

Ранее врач предостерег от сдачи множества анализов сторонников ЗОЖ.

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