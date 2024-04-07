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Ученые посоветовали работать за компьютером стоя

JAHA: работа стоя за компьютером улучшает функцию мозга

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Getty Images

Ходьба по беговой дорожке во время работы, использование степпера, велосипеда или работа стоя помогают улучшить умственные способности без снижения производительности труда. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAHA.

Сидячий образ жизни повышает риск различных хронических заболеваний: ожирения, сердечно-сосудистых болезней и диабета. Люди, работающие весь день, могут не найти достаточно времени для тренировок. Новое исследование показало, что в этом случае можно совместить работу с движением.

В эксперименте приняли участие 44 пациента. В первый день они работали за обычным столом, во второй — за столом для работы стоя, в третий они использовали степпер во время работы, а в четвертый — дорожку для ходьбы.

Работу мозга участников оценили с помощью 11 тестов на способность к рассуждению, кратковременную память и концентрацию. Навыки мелкой моторики оценивались с помощью онлайн-теста на скорость набора текста.

Когда участники использовали активные рабочие станции, функция их мозга либо улучшалась, либо оставалась прежней, а скорость набора текста лишь немного замедлялась. Однако на точность их набора это не повлияло. Результаты тестов при этом были лучше в дни, когда пациенты совмещали работу с активностью.

Ранее ученые выяснили, что у бездетных мужчин чаще встречаются проблемы с почками.

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