Ученые назвали тревожные симптомы, усиливающие тяжесть депрессии

Немецкие ученые из Медицинского университета Гутенберга в Майнце выяснили, что людям с симптомами деперсонализации и дереализации значительно сложнее выйти из депрессии, чем пациентам с обычными проявлениями этого душевного расстройства. Исследование опубликовано в научном журнале BMC Psychiatry (BMCP).

Деперсонализация и дереализация характеризуются состояниями, когда человек не воспринимает себя и окружающий мир как нечто вещественное и осязаемое. При деперсонализации люди ощущают себя сторонними наблюдателями собственных мыслей и ощущений, как будто они принадлежат другому человеку и не подчиняются их воле. Дереализация искажает чувство реальности, из-за чего человек чувствует себя в некоем пузыре, из которого не может выбраться.

Симптомы деперсонализации и дереализации наблюдаются в 30–80% различных психических расстройств и в разной степени затрагивают значительную часть населения в целом.

Как показал анализ медицинских данных 10,4 тыс. человек, симптомы деперсонализации и дереализации усугубляют бремя депрессии, усиливая ее тяжесть и связанные с этим последствия для здоровья. Кроме того, люди с данными проявлениями имели более выраженные проблемы в семье и испытывали чувство одиночества, чаще принимали антидепрессанты и обращалась за консультацией к психиатру.

При изучении результатов в течение пятилетнего периода наблюдения исследование выявило неутешительный прогноз для людей с депрессией. Лишь 15,9% больных депрессией достигли ремиссии. Но среди страдающих от деперсонализации и дереализации пациентов доля оказалась вдвое меньше и составила 6,9%.

Ученые надеются, что их открытие позволит улучшить лечение деперсонализации и дереализации, что поможет эффективнее бороться с депрессивным расстройством в целом.

Ранее стало известно, что изменение кислотности и уровня метаболических веществ в мозге указывает на различные психические заболевания.