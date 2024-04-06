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Специалист Минздрава рассказал, как в 4 раза снизить риск ишемической болезни сердца

Врач Поляев: 2,5 часа физической активности снижают риск рака на 17%

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Shutterstock/Alex Sipeta

Еженедельно физической активности нужно уделять 2,5 часа или больше: это позволит снизить риск болезней сердца, рака, депрессии. Об этом «Известиям» рассказал главный специалист Минздрава России по спортивной медицине Борис Поляев.

Хронические неинфекционные заболевания, возникающие из-за неправильного образа жизни — основная причина преждевременных летальных исходов у россиян. Предотвратить их можно умеренной двигательной активностью. Она снижает риск ишемической болезни сердца и инсульта в четыре раза, артериальной гипертонии — на 24–26%, сахарного диабета II типа — в 3,5 %, остеопороза — на 23%, а преждевременного летального исхода — на 21–23%.

«Занятия от 150 до 300 минут в неделю снижают риск развития онкологических процессов на 17%. Кроме того, исследования показывают, что у людей с более высоким уровнем физической активности риск возникновения депрессии на 17% ниже», — рассказал Поляев.

До этого врач рекомендовал не тратиться на множество анализов и биодобавок желающим улучшить свое здоровье.

Ранее россиянам рассказали, кому противопоказана утренняя зарядка.

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