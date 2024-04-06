Россиянам рассказали, кому противопоказана утренняя зарядка

Утренняя зарядка может навредить людям с гипертонией или болезнями сердца. Об этом Общественной службе новостей рассказал врач Видновской КБ, заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов.

Гипертония или заболевания сердца перед началом тренировок требуют консультации с медиком. Посоветоваться с врачом нужно и в послеоперационный период или при восстановлении от травмы. При наличии боли или недомогания во время тренировки нужно прекратить ее и обратиться в больницу.

Также воздержаться от нагрузок нужно тем, кто недавно переболел ангиной или другим острым воспалительным заболеванием.

«То же касается и обострения хронических болезней. Например, при язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, панкреатите или холецистите стоит также воздержаться от физической активности», — рассказал врач.

До этого ревматолог рекомендовала не бегать по утрам, чтобы не навредить нервной системе.

Ранее 30% летальных исходов из-за болезней сердца связали с одним продуктом.