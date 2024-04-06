Экипаж «Союз МС-24» вернулся на землю

Первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О'Хара приземлились в Казахстане на борту корабля «Союз МС-24». Об этом сообщает ТАСС.

Посадка произошла к юго-востоку от города Жезказган. Космонавтам помогут выбраться спасатели.

«Союз МС-25» с гражданкой Белоруссии отправился к МКС 23 марта.

Отмечается, что старт произошел с площадки номер 31. На борту находились представительница Белоруссии Марина Василевская, а также космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Ракета «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-24» стартовала с Байконура 15 сентября 2023 года.

На корабле к Международной космической станции (МКС) направились космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара.

Ранее «Прогресс МС-24» покинул МКС, чтобы освободить место для нового корабля.