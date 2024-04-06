Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экипаж «Союз МС-24» вернулся на землю

ТАСС: трое космонавтов приземлились в Казахстане на «Союзе МС-24»

Первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Лорал О'Хара приземлились в Казахстане на борту корабля «Союз МС-24». Об этом сообщает ТАСС.

Посадка произошла к юго-востоку от города Жезказган. Космонавтам помогут выбраться спасатели.

«Союз МС-25» с гражданкой Белоруссии отправился к МКС 23 марта.

Отмечается, что старт произошел с площадки номер 31. На борту находились представительница Белоруссии Марина Василевская, а также космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Ракета «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-24» стартовала с Байконура 15 сентября 2023 года.

На корабле к Международной космической станции (МКС) направились космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О'Хара.

Ранее «Прогресс МС-24» покинул МКС, чтобы освободить место для нового корабля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами