Ученые выяснили, что 78% видов птиц находятся под угрозой из-за человека

Международная группа ученых из Финляндии, Дании, Великобритании и Испании изучила воздействие человека на популяции птиц по всему миру. Они пришли к выводу, что подавляющее большинство пернатых страдает от давления людской среды. Исследование опубликовано в научном журнале Global Ecology and Biogeography (GEB).

Как показал анализ, лишь 22% видов птиц во всем мире хорошо приспособились к жизни рядом с людьми в городских ландшафтах. Для остальных 78% соседство с человеком ведет к снижению численности, что особо тревожно в отношении исчезающих видов пернатых. Сегодня к таким относится 14% из 11 тыс. видов птиц.

«Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, а также виды, численность которых сокращается, менее терпимы к размножению в средах обитания, где доминирует человек. Например, обитающий только в тропических лесах северо-восточной Австралии крапивник очень плохо переносит антропогенное давление», — отметила руководитель исследования, доктор Эмма-Линна Марьянкангас.

Ученые отметили, что среди наиболее чувствительных к человеческому воздействию видов пернатых оказались дупель в Европе, западноафриканский красноногий пастушок в Африке и тонкоклювый жаворонок, обитающий в Азии.

Ранее исследователи выяснили, что жизнь в городах научила некоторых птиц хорошо оценивать риски.