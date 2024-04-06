COVID-19 может спровоцировать аллергию, выяснили ученые

Ученые из медицинского колледжа при университете Кен Хи в Южной Корее обнаружили, что у людей, инфицированных SARS-CoV-2, частота возникновения аллергических заболеваний в среднем на 20% выше по сравнению с теми, кто не был заражен. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications (Nat Com).

В исследовании приняли участие более 22 миллионов человек из Южной Кореи, Японии и Великобритании. Отмечается, что 150 тысяч добровольцев из Южной Кореи, 542 тысячи испытуемых из Японии и 77 тысяч британских участников были ранее инфицированы коронавирусом (SARS-CoV-2). Ученые собрали информацию о здоровье добровольцев и оценили частоту возникновения у них аллергических реакций.

Результаты показали, что у людей, переболевших COVID-19, частота аллергических заболеваний была на 20% выше по сравнению с ранее не инфицированными участниками. Под аллергическими заболеваниями понимается ряд состояний, вызванных гиперчувствительностью иммунной системы к обычно безвредным веществам в окружающей среде. Эти заболевания включают сенную лихорадку, пищевую аллергию, атопический дерматит, аллергическую астму и анафилаксию.

Отмечается, что вероятность развития аллергической астмы после COVID-19 повышалась более чем в два раза, а аллергического ринита — на 25%. Однако существенного увеличения частоты пищевой аллергии или атопического дерматита у участников не наблюдалось. Ученые также добавили, что COVID-19 средней и высокой тяжести был связан с повышением риска общей аллергии на 50% по сравнению с 14% среди лиц с легкой формой заболевания.

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