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Витамин D обладает омолаживающими свойствами, подтвердили ученые

Aging: витамин D повышает функциональность стволовых клеток и замедляет старение

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Ученые из национального университета Пусана и Корейского НИИ продуктов питания выяснили, что витамин D помогает в борьбе со старением путем улучшения функции стволовых клеток и снижения воспаления в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging.

В ходе исследования ученые изучили стволовые клетки, расположенные в средней кишке плодовых мушек (дрозофил). Стволовые клетки — это недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов. Они способны самообновляться, образуя новые стволовые клетки, а также трансформироваться в клетки различных органов и тканей.

Взрослые стволовые клетки играют решающую роль в поддержании баланса тканевых компонентов тела, при этом их сниженная функциональность связана со старением и многими заболеваниями, в числе которых рак. Многие клинические исследования с участием людей также постоянно демонстрируют зависимость нормального функционирования стволовых клеток от витамина D.

Корейские ученые подтвердили, что воздействие витамина D на рецепторы этого вещества в стволовых клетках дрозофил способствует их пролиферации (размножению). Кроме того, витамин D улучшает дифференцировку энтероэндокринных (производящих гормоны) клеток.

Также исследователи выяснили, что это биологически активное вещество подавляет окислительный стресс — процесс повреждения клеток накопленными в организме молекулами под названием свободные радикалы. Снижение окислительного стресса связывают с омоложением и предотвращением сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний у людей.

Ранее было названо вещество, защищающее от болезни Паркинсона.

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