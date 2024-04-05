Стало известно, почему некоторые люди испытывают тяжелое похмелье

Ученые из Калифорнийского университета в США обнаружили, что носители редких вариантов фрагментов ДНК, известных как однонуклеотидные полиморфизмы — SNP, склонны испытывать тяжелое похмелье после употребления алкоголя. Результаты исследования опубликованы в EBioMedicine.

В ходе исследования ученые ученые проанализировали геномы почти трех миллионов европейцев, латиноамериканцев и афроамериканцев. Они обнаружили, что особые аллельные варианты SNP способствуют быстрому превращению употребляемого этанола (этилового спирта в составе алкоголя) в ацетальдегид. Это токсичное вещество, представляющее собой метаболит (продукт переработки) алкоголя.

Ученые объяснили, что SNP входит в группу фрагментов ДНК, известных как однонуклеотидные полиморфизмы. Общее число однонуклеотидных полиморфизмов в геноме человека составляет приблизительно 10 миллионов. Полиморфизмы — это общее название генетических изменений, которые происходят более чем у 1% населения. Это нормальная, естественная изменчивость ДНК.

Отмечается, что присутствие минорных вариантов вариантов SNP в геноме из-за быстрого превращения алкоголя в ацетальдегид могут служить причиной тяжелого похмелья у носителей. Также существуют вариации SNP, «защищающие» от токсического воздействия этанола. Однако они чрезвычайно редки. По подсчетам ученых, в рамках исследования такие варианты были обнаружены у 232 человек среди 2619939 европейских участников, у 29 среди 446646 латиноамериканских испытуемых и у семи из 146776 добровольцев афроамериканского происхождения.

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