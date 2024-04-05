В Москве пересадили печень грудному ребенку

Младенцу из Бурятии пересадили часть печени его дяди в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Ребенок родился с редким заболеванием: билиарной атрезией, при которой отсутствуют желчевыводящие протоки. Из-за этого у него развился угрожающий жизни цирроз. Единственный способ спасти жизнь младенца — пересадка органа. Врачи протестировали родственников мальчика и выяснили, что в качестве донора ему на 100% подходит дядя.

Сложную операцию выполняли параллельно в двух операционных в течение восьми часов. Она прошла без осложнений, а пересаженная печень выполняет все свои функции. По мере роста мальчика печень будет подстраиваться под объем кровоснабжения органа и со временем увеличится в размерах.

До этого трансплантация печени детям раннего возраста выполнялась исключительно в специализированных трансплантологических центрах, в то время как РДКБ — многопрофильная больница. Этот опыт позволит больнице оказывать помощь детям, которые имеют сразу несколько патологий и нуждаются в участии разных врачей.

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