Врач рассказала о причинах частой боли в горле

Увеличение миндалин и наличие казеозных пробок в их лакунах — не признак хронического тонзиллита. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-отоларинголог «Клиники Фомина» Анна Голота.

Хронический тонзиллит — это наличие инфекции или воспаления ротоглотки или миндалин в течение не менее чем трех месяцев. При этом пациента постоянно беспокоит боль, которая может утихать во время лечения антибиотиками. А вот увеличенные миндалины и наличие казозных (гнойных) пробок не указывают на хронический тонзиллит.

Состояние может быть вызвано ларингофарингеальным рефлюксом (забросом содержимого желудка в гортань и горло), вирусными и бактериальными инфекциями, а также постназальным синдромом (стеканием слизи из носа).

До этого врач рассказала, что боль в горле часто вызывается проблемами с желудком. На них могут указывать длительный кашель, ощущение комка слизи в носоглотке, изменение голоса, а также нарушения глотания. При этом лишь 40% людей с забросом желудочного содержимого в глотку жалуются на изжогу. Поэтому во многих случаях борьба с ЛОР-проблемами требует участия гастроэнтеролога.

Ранее 30% летальных исходов из-за болезней сердца связали с одним продуктом.