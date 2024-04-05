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Ученые выяснили, как активировать спящие яйцеклетки

Biomedical Engineering: врачи смогут активировать спящие яйцеклетки в лаборатории

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Anatomy of the Human Body/Wikidedia

Ученые из Мичиганского университета создали атлас клеток яичника. Он позволит создать искусственную ткань яичника, используя замороженные ткани женщины. Исследование опубликовано в журнале Biomedical Engineering.

Большинство фолликулов (структур, в которых расположены незрелые яйцеклетки) находятся во внешнем слое яичника. Небольшая часть из них фолликулов периодически активируется и мигрирует вглубь органа, затем высвобождая зрелые яйцейклетки, готовые к оплодотворению. Новый подробный атлас содержит описание клеток яичника, контактов между ними и данные об активности их генов. Эта информация позволит ученым подтолкнуть к созреванию «спящие» фолликулы, воздействуя на ДНК клеток.

Уже сейчас хирурги могут имплантировать ранее замороженную ткань яичников, чтобы временно восстановить выработку гормонов и яйцеклеток. Это необходимо, например, для женщин, которые прошли лучевую или химиотерапию. Однако метод малоэффективен, так как в ходе имплантации выживает мало фолликулов. Новый атлас позволит создавать в лаборатории искусственные ткани яичника, которые будут дольше выживать после имплантации.

Это означает, что у пациенток будет более длительный период фертильность, а также более длительный период, когда их организм производит гормоны, которые помогают регулировать менструальный цикл и поддерживать здоровье мышц, скелета и сердца.

Ранее ученые выяснили, что у бездетных мужчин чаще встречаются проблемы с почками.

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