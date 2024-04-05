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В РФ зарегистрировали препарат для лечения осложненных инфекций

Минздрав зарегистрировал препарат в виде таблеток, лечащий осложненные инфекции

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Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало новый антибактериальный препарат, предназначенный для лечения осложненных инфекций. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что лекарственное средство получило название «Фтортиазинон» и представлено в виде таблеток. При этом оно полностью разработано и произведено Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«Минздрав России зарегистрировал по требованиям ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — «Газета.Ru») оригинальный антибактериальный лекарственный препарат полного цикла производства в Российской Федерации», — говорится в публикации.

Представители ведомства назвали «Фтортиазинон» уникальной разработкой, которая не имеет аналогов в мире по механизму своего действия. Таблетки предназначены для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. В ходе исследований препарат продемонстрировал высокую эффективность и безопасность, уточнили в министерстве.

Антибиотикорезистентность (АБР) — это свойство некоторых микроорганизмов, благодаря которому они становятся невосприимчивыми к действию антибактериальных препаратов. В случае заражения соответствующими инфекциями процесс выздоровления человека сильно затягивается, а сама болезнь нередко становится хронической.

Ранее в РФ зарегистрировали новый препарат от коронавирусной инфекции.

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