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Палеонтологи открыли новый вид ископаемых дельфинов с уникальным методом питания

JRSNZ: дельфины Aureia rerehua ловили рыбу клеткой из зубов 23 млн лет назад

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Shutterstock

Новозеландские палеонтологи из Университета Отаго открыли новый вид ископаемых дельфинов, водившихся в Тихом океане в эпоху олигоцена 22-23 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the Royal Society of New Zealand (JRSNZ).

Новому китообразному дали имя Aureia rerehua. Как показал анализ окаменелостей, это были небольшие морские животные с гибкой шеей, охотившиеся на мелководье.

Аурея был найден в карьере в долине Хакатарамеа, которая входит в геопарк Вайтаки Уайтстоун, — первый геопарк ЮНЕСКО в Новой Зеландии, созданный из-за обилия окаменелостей в этом районе.

По словам ученых, эти доисторические дельфины отличались от своих сородичей необычным способом питания. У аурей оказались широко расставленные зубы, похожие на булавки. Исследователи предполагают, что с их помощью хищники обхватывали рыбу и глотали ее целиком.

Специалисты считают, что таким образом дельфины избегали конкуренции с родственными видами, которые в изобилии водились у берегов Новой Зеландии во времена олигоцена.

Ранее ученые нашли новый вид огромных ископаемых дельфинов, некогда обитавших в Амазонке.

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