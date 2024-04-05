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Стало известно, нужно ли позволять детям играть в грязи

Live Science: игры в грязи могут снижать риск развития аллергии у детей

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Pixabay

Игры в грязи могут снизить риск развития у детей аллергии и аутоиммунных заболеваний. Об этом изданию Live Science рассказал педиатр Роберт Вуд из университета Джонса Хопкинса.

Врач объяснил, что иммунная система ребенка развивается в первые годы жизни. По этой причине механизмы иммунной защиты в организме детей должны «научиться» отличать патогенные чужеродные вещества, такие как бактерии и вирусы, от нормальных (собственных) клеток.

Педиатр рассказал, что игры в грязи (в том числе копание в земле) обеспечивают ранний контакт ребенка с различными микроорганизмами. Это способствует укреплению иммунитета, а также защите от потенциальных аутоиммунных (в том числе аллергических) реакций в будущем.

Некоторые исследования также подтвердили, что у детей, регулярно взаимодействующих с почвой, более разнообразный микробиом кожи. Кроме того, следствием таких развлечений было увеличение количества иммунорегуляторных клеток и сигнальных молекул (активаторов врожденного иммунитета) в организме.

Тем не менее, не вся грязь «подходит» для игр. Врач предупредил, что в районах с плохой экологией и загрязненным воздухом она может содержать токсичные химические вещества и примеси, такие как свинец.

Ранее был выявлен механизм «старения» иммунной системы.

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