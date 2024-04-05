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Россиянам рассказали, как выбрать прибор для измерения кровяного давления

Кардиолог Концедайло: узкая манжета повышает результат измерения давления

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Неправильный подбор манжеты может привести к искажению результатов тонометра: слишком узкая – к завышению значений, слишком свободная – к их занижению. Поэтому важно подбирать манжету индивидуально и сверять показатели автоматических тонометров с механическими, так как последние считаются более точными. Об этом «Газете.Ru» рассказала кардиолог, медицинский эксперт ИНВИТРО Полина Концедайло.

«В комплект большинства приборов входит лишь стандартная манжета. Она может подойти не каждому, а от правильного ее подбора зависит точность измерения. Использование узкой манжеты приводит к завышению значений артериального давления на 5-20 мм рт. ст., широкой – к занижению на 1-6 мм рт. ст.», – рассказала Концедайло.

Если стандартная манжета не подходит, можно купить ее отдельно. Однако важно, чтобы она была совместима с тонометром. Манжета для измерения артериального давления должна на две трети покрывать расстояние от локтя до плеча.

«При обхвате плеча 22-26 см нужно использовать манжету 12х22 см, при обхвате 27-34 см — манжету 16х30 см, при обхвате 35-44 см — большую манжету 16х36 см, а при обхвате 45-52 см — манжету для бедра для взрослых 16х42 см», — объяснила кардиолог.

Людям с объемными плечами также могут подойти запястные автоматические тонометры. Но они не рекомендуются пациентам с сахарным диабетом из-за истончения мелких сосудов на запястьях: в этом случае лучше выбрать плечевой автоматический тонометр.

Самыми точными считаются механические, но при их использовании желательно, чтобы измерение проводил другой человек, так как нагнетание воздуха в манжету требует усилий.

«При покупке автоматического тонометра, желательно сверить показания артериального давления на нем с показаниями на механическом, уже поверенном по всем правилам тонометре», — подчеркнула Концедайло.

Автоматические тонометры удобнее, особенно для ослабленных пациентов. Они могут иметь индикаторы аритмии, звуковое сопровождение для людей со сниженным зрением, а также индикаторы движения и неправильного наложения манжеты, которые минимизируют неточности измерения.

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