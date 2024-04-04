Ученые научили ИИ предсказывать проблемы со сном по походке человека

Американские ученые из Университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния использовали инструмент машинного обучения для оценки качества сна человека по его походке. Исследование опубликовано в научном журнале Sleep Science (SleepSci).

Плохое качество сна может быть вызвано такими факторами, как стресс, тревожность, проблемы со здоровьем, плохие условия для сна и нездоровый образ жизни. Недосып способен вызвать проблемы со здоровьем, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и психических расстройств.

В исследовании задействовали 123 человека в возрасте от 18 до 36 лет. Участники в течение суток носили датчики, которые фиксировали особенности их походки. Затем на основе этих данных обучили модель искусственного интеллекта (ИИ).

Результаты показали, что наиболее важной характеристикой для прогнозирования качества сна оказался первый шаг, а именно — степень вращательного движения в поясничном отделе позвоночника в момент начала ходьбы.

По словам ученых, точность прогнозирования качества сна по походке с помощью ИИ составила 62%.

«Результаты наших ретроспективных исследований подтверждают, что у людей с плохим сном могут наблюдаться очень незначительные изменения в походке, обычно связанные с трудностями в начале и поддержании скорости ходьбы. Примечательно, что эти модели походки аналогичны походке людей, которые подвергаются более высокому риску травм нижних конечностей или ходят медленнее», — заключили авторы исследования.

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