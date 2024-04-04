Перечислены симптомы рака голосовых связок

Любые изменения в голосе, в частности охриплость, особенно если они длительные или не проходят самостоятельно, могут указывать на развитие рака голосовых связок. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.

«Рак голосовых связок может проявляться различными симптомами, которые могут быть легко приняты за обычные проблемы со здоровьем голоса. Некоторые из наиболее распространенных симптомов включают хрипоту, изменение тонуса или высоты голоса, затруднение при глотании или дискомфорт в горле. Зачастую рак голосовых связок удается выявить оперативно, еще на ранних стадиях, потому что они довольно быстро приводят к стойкой охриплости голоса», – рассказал Иванов.

Рак голосовых связок — это злокачественная опухоль, которая развивается в так называемом складочном отделе гортани, в области голосовой щели.

«Предраковые изменения, такие как дисплазия, как правило, предшествует злокачественному образованию и являются важным сигналом для проведения дальнейших обследований и выявления рака голосовых связок на ранних стадиях. Дисплазия проявляются в виде красных или белых бляшек на слизистой, которые можно увидеть во время ларингоскопии (обследование, позволяющее изучить состояние гортани и голосовых связок)», — дополнил Иванов.

Риск возникновения такого вида рака повышают такие факторы, как алкоголь, курение и возраст. Кроме того, мужчины имеют более высокий риск развития рака голосовых связок по сравнению с женщинами.

«Также в группу риска входят люди, чья профессия связана с использованием голоса в течение длительного времени, такие как певцы, учителя или актеры. Кроме того, постоянное воспаление голосовых связок может привести к их повреждению и повысить риск развития рака. Важно отметить, что наличие факторов риска не означает, что вы обязательно заболеете. Однако, соблюдение здорового образа жизни может помочь снизить риск развития этого заболевания», — заключил онколог.

Ранее врач назвал возраст, с которого начинается изменение остроты зрения.