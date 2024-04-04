Создан метод регенерации костей с помощью пыльцы растений

Британские биотехнологи из Портсмутского университета создали технологию по производству материалов для регенерации костей на основе пыльцы растений. Исследование опубликовано в научном журнале Biomimetic.

Хотя кости могут срастаться сами, при обширных переломах или наличии у пациента остеопороза врачи применяют костные наполнители. Одним из таких веществ служит гидроксиапатит (HAp) — неорганический минерал, присутствующий в костях и зубах человека, который можно использовать для поддержки регенерации костей. Он составляет от 65 до 70% веса человеческой кости.

Команда изучила возможность использования пыльцевых зерен в качестве биоматриц для выращивания в лаборатории минералов фосфата кальция, в частности гидроксиапатита (HAp) и β-трикальцийфосфата (TCP), которые используются для восстановления костей.

В ходе исследования в качестве шаблонов выбрали пыльцевые зерна амброзии и мари белой из-за их различной формы. В результате процесса кальцификации из пыльцы образовались четко выраженные сферические полые капсулы. После прокаливания — когда капсулы нагревались и очищались — у команды остался фосфат кальция, состоящий из HAp и TPC.

По словам ученых, биоматрицы из пыльцы делают процесс восстановления костных тканей более быстрым и стабильным.

Ранее исследователи создали способ быстрой регенерации мышц.