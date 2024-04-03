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Древние деревья оказались хранителями исчезающих видов организмов

PNAS: старые деревья позволяют выживать редким лишайникам

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Frank Bungartz/Nash et al. (2007)

Испанские ученые из Университета Барселоны выяснили, что самые старые деревья в лесах помогают предотвратить исчезновение редких видов организмов. Так оказалось с волчьим лишайником, который находится под угрозой вымирания по всей Европе. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Волчий лишайник (Letharia vulpina) — вид с очень ограниченным распространением, преобладающий в зрелых лесах и деревьях-долгожителях.

Ученые выяснили, что лучшей средой обитания для выживания лишайника L. vulpina оказались старые деревья в лесах.

«В случае столетних и тысячелетних деревьев простота их развития и высокая устойчивость к экстремальным условиям (нехватка воды, экстремальные температуры и т. д.) стали факторами, которые объясняют их долголетие в естественной среде», — объяснил биолог От Паскес.

Долголетие оказалось одним из биологических ключей, объясняющих уникальные экологические функции деревьев, которые делают необходимым защиту видов и старых деревьев в наиболее изолированных горных регионах.

По словам авторов исследования, деревья-долгожители служат своего рода биологическими опорами, на которых держится стабильность местных экосистем. Поэтому людям необходимо прилагать дополнительные усилия для их сохранения.

Ранее ученые выяснили, что посадка деревьев в неподходящих местах может повредить планете.

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