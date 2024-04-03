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Создан антибактериальный гидрогель для лечения незаживающих ран

APL Materials: новый гидрогель восстанавливает ткани и подавляет микробы

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Depositphotos

Китайские ученые из Цзилиньского университета разработали первый в своем роде гидрогель с антибактериальным эффектом, предназначенный для лечения незаживающих ран. Исследование опубликовано в научном журнале APL Materials.

Гидрогели востребованы в медицине для помощи при кожных заболеваниях и в тканевой инженерии. Однако они сложны в изготовлении и неустойчивы к внешним воздействиям, таким как трение об одежду, простыни или бинты. Также по своей природе эти вещества не могу бороться с бактериальными инфекциями, поэтому их приходится сочетать с антимикробными препаратами, которые часто замедляют рост клеток и мешают заживлению.

Специалисты решили эти проблемы, добавив в обычный гидрогель Gel-MA аминокислоту полилизин и богатую тромбоцитами плазму крови. Полилизин действует как естественный антибиотик и подавляет микроорганизмы, тогда как плазма крови ускоряет заживление тканей. Эти добавки также сделали вещество более прочным.

По словам ученых, состав из Gel-MA, полилизина и плазмы превращается в гель за 30 секунд под ультрафиолетовой лампой, тогда как стандартные гидрогели приходится время от времени охлаждать, чтобы они сохраняли эластичность.

Исследователи рассчитывают, что их разработка поможет пациентам с диабетом и другими заболеваниями, при которых у людей возникают незаживающие раны на коже.

Ранее ученые Курчатовского института предложили лечить туберкулез гидрогелем.

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