Развеян миф о пользе десяти тысяч шагов для здоровья

Прохождение десяти тысяч шагов ежедневно не является ключевым фактором получения пользы от ходьбы. Регулярность занятий и выполнение упражнения в среднем или высоком темпе более важны. Об этом изданию MedicalXpress рассказали доктор Тивалолува Аджибева, доцент кафедры профилактической медицины Северо-Западного университета в Чикаго, и доктор Келли Петти Гэбриэл из Бирмингемской школы общественного здравоохранения.

Эксперты объяснили, что занятия ходьбой помогают контролировать вес и снижать риск развития сердечных заболеваний и диабета. При этом не существует какой-либо установленной нормы по числу шагов, которые нужно совершать ежедневно. По словам доктора Гэбриэл, утверждение о пользе 10 тысяч шагов появилось в результате маркетинговой кампании, проведенной незадолго до начала Олимпийских игр 1964 года в Токио. Целью кампании была продажа шагомеров.

В действительности оптимальное количество шагов варьируется в зависимости от таких факторов, как возраст и цель. Также важно заниматься ходьбой регулярно и поддерживать определенный темп от умеренного до высокого.

Доктор Аджибева отметил, что на мотивацию к занятиям также влияет окружающее пространство — хорошо освещенные улицы, зеленые насаждения, удобные тротуары. Люди в комфортных для ходьбы районах, как правило, более физически активны и реже страдают ожирением. По этой причине важно выбрать место, подходящее для занятий.

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