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Врач рассказал, как сделать белый хлеб полезнее

Daily Mail: замораживание и поджаривание хлеба снижает его гликемический индекс

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

По мнению сотрудника национальной службы здравоохранения Великобритании — доктора Карана Раджана, замораживание и поджаривание фабричного белого хлеба снижает его гликемический индекс — способность быстро повышать уровень сахара в крови. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что гликемический индекс (или ГИ) — это термин, используемый для описания того, насколько быстро углеводы в различных продуктах поднимают уровень сахара в крови. Пища с низким ГИ медленно высвобождает глюкозу в кровь. Это способствует более длительному ощущению сытости.

По словам врача, замораживание белого хлеба с последующим нагреванием (например, поджариванием в тостере) снижает его гликемический индекс в два раза. Так происходит потому, что в ходе такой обработки образуется больше ретроградированного крахмала. Это форма устойчивого крахмала, который не полностью усваивается организмом и действует как клетчатка — перерабатывается полезными кишечными бактериями.

Благодаря ретроградированному крахмалу в составе хлеб медленнее переваривается, что обеспечивает лучшее насыщение после его употребления и позволяет избежать скачков сахара в крови.

Ранее выяснилось, что макароны и хлеб могут вызывать бессонницу у женщин.

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