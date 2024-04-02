Ученые назвали причину трудностей при изучении сразу нескольких иностранных языков

Нидерландские ученые из Института психолингвистики Макса Планка выяснили, что люди могут столкнуться с трудностями при одновременном изучении нескольких иностранных языков. Исследование опубликовано в научном журнале Quarterly Journal of Experimental Psychology (QJEP).

Оказалось, что при знакомстве с лексикой нового незнакомого языка учащимся становится труднее запоминать слова из языков, которые они начали осваивать раньше.

По словам исследователей, это происходит из-за ограниченности ресурсов мозга для обработки и хранения информации. Новые данные конфликтуют со старыми знаниями в борьбе за эти ресурсы. В результате вспоминание более ранней информации становится более трудным.

В экспериментах приняли участие 117 носителей голландского языка, для каждого из которых английский был вторым языком и которые не знали испанского языка. Они прошли словарный тест, чтобы подтвердить знание определенных английских слов. Затем они выучили испанский перевод половины этих английских выражений. Впоследствии ученые оценили, насколько быстро и точно добровольцы могли вспомнить английские слова.

Оказалось, что участники быстрее вспоминали значения тех английских слов, значения которых на испанском они не знали.

«Это исследование предоставляет первые эмпирические доказательства пагубного воздействия, которое изучение слов нового языка может оказать на запоминание слов из ранее изученных иностранных языков», — заключили авторы исследования.

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