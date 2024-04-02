Дошкольники превзошли ChatGPT в тестах на изобретательность

Американские психологи из Калифорнийского университета в Беркли доказали, что даже самые продвинутые модели искусственного интеллекта (ИИ) пока что уступают детям в тестах на изобретательность и креативное мышление. Исследование опубликовано в научном журнале Perspectives on Psychological Science (PPS).

Выводы специалистов основаны на эксперименте, в ходе которого интеллектуальный чат-бот ChatGPT компании OpenAI соревновался с детьми в возрасте 3-7 лет и взрослыми в решении задач на нестандартное использование различных объектов.

Результаты выявили заметное расхождение в возможностях человека и искусственного интеллекта.

И дети, и взрослые продемонстрировали значительную способность к инновациям, часто выбирая функционально значимый, но внешне несходный объект для решения поставленной проблемы. Это указывало не только на способность распознавать традиционные ассоциации, но и выходить за их рамки, применяя абстрактное мышление для восприятия и использования скрытых функциональных свойств объектов.

И наоборот, модели ИИ, хотя и умели выявлять поверхностные ассоциации между объектами, демонстрировали заметный дефицит инновационного компонента. Когда им было поручено выбрать объекты для новых целей, системы ИИ часто по умолчанию использовали традиционные ассоциации, не обладая человеческими способностями находить новые функциональные приложения для этих объектов.

«Даже маленькие дети могут давать разумные ответы на определенные вопросы, которые ИИ-модели не способны осознать. Вместо того чтобы рассматривать эти системы искусственного интеллекта как интеллектуальных агентов, подобных нам самим, мы можем думать о них как о новой форме библиотеки или поисковой системы. Они эффективно обобщают и передают нам существующую культуру и базу знаний», — объяснила автор исследования Юнис Ю.

Ранее ученые выяснили, что люди склонны к предвзятости в отношении созданных ИИ произведений.