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Создан полностью отечественный комплекс для контроля судоходства в любых акваториях

ЛЭТИ: создан полностью отечественный прибор для отслеживания водного транспорта

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iltalehti.fi

Специалисты ЛЭТИ создали прибор, позволяющий отслеживать перемещения водного транспорта в различных типах акваторий от внутренних морей до Арктики. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ЛЭТИ. Разработка выполнена при поддержке программы «Приоритет 2030».

«Мы разработали морскую информационную систему – это аппаратно-программный комплекс для одновременного мониторинга судов различных типов в одной акватории. Он собирает и анализирует данные различного рода, как с бортовых автоматических информационных систем, так и с сети навигационных радиолокационных станций, предоставляя оператору в режиме реального времени полную картинку того, что происходит», – рассказал «Газете.Ru» директор НИИ систем прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций (НИИ «Прогноз») СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Владимир Веремьев.

Обработка сигналов производится автоматически с помощью цифрового процессора и соответствующего программного обеспечения, разработанного учеными ЛЭТИ. Затем вся информация поступает на автоматизированное рабочее место оператора.

«Такая интегрированная система может быть внедрена в мониторинговый центр любой акватории, начиная от внутренних морей, заканчивая зоной Арктики. Наша разработка направлена на обеспечение технологического суверенитета в сфере морской навигации, поскольку позволяет эффективно заместить аналогичное импортное оборудование, производители которого покинули российский рынок в последние годы», – пояснил старший научный сотрудник НИИ «Прогноз» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Евгений Воробьев.

Сейчас ученые ЛЭТИ ведут переговоры с индустриальными партнерами – отечественными компаниями-поставщиками оборудования для морской навигации.

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