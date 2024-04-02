Раскрыто, на каком расстоянии от АЭС безопасно жить

Ученые НГУ исследовали влияние ядерных электростанций на концентрацию радиоуглерода (С14) в атмосферном воздухе. Результаты показали, что проживание человека в нескольких километрах от АЭС безопасно в случае исправного функционирования систем защиты от выбросов и постоянного мониторинга экологической обстановки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Авторы проводили измерения содержания С14 в годичных кольцах сосны обыкновенной в районе расположения объектов использования атомной энергии при помощи уникального оборудования ЦКП «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ».

С14 – один из природных радиоактивных изотопов. В настоящее время основными антропогенными источниками данного радионуклида являются ядерные реакторы и заводы по переработке облученного топлива. Любое увеличение содержания 14C в биосфере таит в себе серьезную опасность для человечества, поскольку повышает темп мутагенеза, что с неизбежностью ведет к накоплению вредных мутаций.

«Рассчитав критический участок местности, на котором реализуется максимальное радиационное воздействие от выбросов ядерных реакторов, мы выбрали порядка 10 сосен в возрасте от 40 до 70 лет и отобрали пробы их древесины в виде кернов диаметром 5 мм. Полученные керны разделили на годичные кольца. Кольца одного возраста от десяти деревьев были объединены в одну пробу, соответствующую определенному году. Для анализа мы выбрали 15 различных проб», — рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник радиационной лаборатории Института промышленной экологии Уральского отделения РАН, кандидат технических наук Евгений Назаров.

Новосибирским ученым предстояло определить в этих образцах уровень содержания С14 и сравнить их с фоновыми значениями. Оказалось, что начиная с 2000-х годов концентрация С14 в годичных кольцах стала снижаться и почти не превышала фоновый уровень. Ученые связали данный факт с совершенствованием оборудования и установкой реакторов дожига на атомных электростанциях.

«Можно сказать, что проживание человека в нескольких километрах от АЭС безопасно в случае исправного функционирования систем защиты от выбросов и постоянного мониторинга экологической обстановки», – рассказала «Газете.Ru» директор ЦКП «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ» Екатерина Пархомчук.

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