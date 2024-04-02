В МГУ рассказали, что шаровые молнии являются твердыми сферами

До сих пор природа возникновения шаровых молний остается загадкой для ученых. Российские физики воспроизвели шаровые молнии в лаборатории и пришли к выводу, что они представляют собой облака испарившегося грунта в твердой оболочке. Об этом «Газете.Ru» рассказал Владимир Бычков, ведущий научный сотрудник физфака МГУ.

Согласно предложенной учеными модели, образование шаровой молнии происходит следующим образом:

«Обычная молния ударяет в земную поверхность. Выделенная энергия испаряет часть грунта и образует в нем каверну. Внешние слои парового облака быстро застывают и запирают пар внутри, формируя шар. Этот шар вылетает из грунта со скоростью звука, но в конце концов под действием атмосферы должен затормозить, — именно из-за большой начальной скорости людям кажется, что шаровые молнии появляются из ниоткуда».

Таким образом, шаровая молния представляет собой воздушный шар, наполненный испаренным грунтом, светящимся от температуры. Его оболочка состоит из слоя застывших содержащихся в земле оксидов (например, кремния или алюминия) толщиной в несколько микрон и способна выдерживать большие давления раскаленного газа. Левитация шаровой молнии происходит в случае, если она была порождена отрицательной линейной молнией. Земная поверхность так же заряжена отрицательно, и потому она отталкивает шар с тем же по знаку зарядом.

Появлению этого объяснения предшествовали десятки лабораторных опытов, в которых были получено множество миниатюрных искусственных шаровых молний. Узнать о том, как были устроены эксперименты ученых и посмотреть видео с лабораторными шаровыми молниями можно в материале «Газеты.Ru».