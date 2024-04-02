Ученые выяснили, как повысить эффективность лечения рака

Ученые из Нью-Йоркского и Оксфордского университетов обнаружили, что специфическое манипулирование особым рецептором PD-1 на поверхности иммунных клеток может повысить эффективность иммунотерапии рака и аутоиммунных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Immunology (SciImmunol).

Исследователи объяснили, что PD-1 — это мембранный белок надсемейства иммуноглобулинов. Он играет роль в клеточной дифференцировке иммунных клеток и экспрессируется на поверхности иммунокомпетентных Т-лимфоцитов. Отмечается, что рецептор иммунных клеток PD-1 лучше всего работает в виде димеров — сложных молекул, составленных из двух более простых.

В ходе лабораторных исследований ученые обнаружили, что искусственное стимулирование PD-1 к образованию димеров повышает его способность подавлять гиперактивность Т-клеток, что снижает вероятность развития аутоиммунных реакций (атак иммунной системой здоровых клеток). Предотвращение димеризации PD-1, в свою очередь, усиливает эффективность иммунотерапии рака, делая опухолевые клетки более «заметными» для молекул иммунологических препаратов.

Ученые надеются, что в будущем это открытие поспособствует разработке новых методов повышения эффективности иммунотерапии. Они отметили, что такой механизм управления функцией Т-клеток также обладает значительным потенциалом для лечения аутоиммунных заболеваний.

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