Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как повысить эффективность лечения рака

SciImmunol: манипулирование рецептором PD-1 повышает эффективность лечения рака

close
100%
Freepik

Ученые из Нью-Йоркского и Оксфордского университетов обнаружили, что специфическое манипулирование особым рецептором PD-1 на поверхности иммунных клеток может повысить эффективность иммунотерапии рака и аутоиммунных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Immunology (SciImmunol).

Исследователи объяснили, что PD-1 — это мембранный белок надсемейства иммуноглобулинов. Он играет роль в клеточной дифференцировке иммунных клеток и экспрессируется на поверхности иммунокомпетентных Т-лимфоцитов. Отмечается, что рецептор иммунных клеток PD-1 лучше всего работает в виде димеров — сложных молекул, составленных из двух более простых.

В ходе лабораторных исследований ученые обнаружили, что искусственное стимулирование PD-1 к образованию димеров повышает его способность подавлять гиперактивность Т-клеток, что снижает вероятность развития аутоиммунных реакций (атак иммунной системой здоровых клеток). Предотвращение димеризации PD-1, в свою очередь, усиливает эффективность иммунотерапии рака, делая опухолевые клетки более «заметными» для молекул иммунологических препаратов.

Ученые надеются, что в будущем это открытие поспособствует разработке новых методов повышения эффективности иммунотерапии. Они отметили, что такой механизм управления функцией Т-клеток также обладает значительным потенциалом для лечения аутоиммунных заболеваний.

Ранее был найден новый способ лечения депрессии при раке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами