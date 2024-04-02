Найдено растение, обладающее способностью подавлять рак груди

Ученые из Американского университета Шарджи (ОАЭ) обнаружили, что стебли дерева Альбиция (Albizia lebbeck) содержат особые соединения, способные препятствовать миграции опухолевых клеток при раке молочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

В своем исследовании ученые сосредоточились на изучении биохимических свойств стеблей Альбиции (Albizia lebbeck). Это дерево выступает представителем семейства Бобовые и произрастает в Турции, Иране, Китае, Индии, Непале, Пакистане. Оно часто выращивается для создания естественной тени для других растений (таких как шоколадные деревья) на плантациях.

Используя передовые вычислительные модели и технологии, исследователи выявили в стеблях Albizia lebbeck особые органические соединения, способные предотвращать метастазирование рака молочной железы. Метастазирование — это процесс образования вторичных очагов опухолевого роста (метастазов) в результате миграции клеток из первичного очага в другие ткани.

В частности, противораковые свойства продемонстрировали фенолы — органические соединения ароматического ряда, выступающие регуляторами роста, развития и репродукции растений. Из них в ходе исследования были изготовлены этаноловые экстракты, способные в лабораторных условиях подавлять необходимую для метастазирования активность раковых клеток.

Ученые также отметили, что применение экстрактов Альбиции также не вызвало повреждений здоровых клеток. По мнению авторов исследования, их открытие может поспособствовать разработке более безопасных и эффективных методов борьбы с метастатическим раком.

Ранее была обнаружена связь между туберкулезом и высоким риском развития рака.