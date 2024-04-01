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Врач рассказала, действительно ли полезна вода с фруктами

Healthnews: употребление воды с фруктами приносит косвенную пользу организму

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Диетолог Тейлор Грассо из медицинского центра Университета Колорадо (США) рассказала изданию Healthnews, что добавление фруктов и ягод в обычную воду может сделать ее вкуснее и побудить человека регулярно выпивать дневную норму жидкости. Это значит, что вода с фруктами приносит организму косвенную пользу.

Врач рассказала, что многие люди неохотно пьют простую воду несмотря на ее полезные свойства. Это может привести к дефициту жидкости в организме. По мнению диетолога, добавление фруктов или ягод может сделать воду более приятной для питья вследствие улучшения ее вкусовых качеств.

Одними из самых популярных «добавок» считаются клубника, черника, огурец, апельсины, лимоны, лаймы. Эти продукты обладают ярким вкусом и содержат разнообразные витамины. Однако наибольшую пользу для здоровья приносят не фрукты и ягоды, добавленные в воду, а сам факт употребления большего ее количества.

Также диетолог посоветовала следить за тем, какие ингредиенты используются для приготовления такого напитка. Она также предостерегла людей от покупки порошковых пищевых добавок на основе фруктов, обладающих сомнительной пользой и содержащих большое количество сахара.

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