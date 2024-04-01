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Риск развития гипертонии закладывается в детстве, выяснили ученые

EASO: лишний вес в детстве провоцирует гипертонию в зрелости

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Ученые из Гетеборгского университета в Швеции обнаружили, что лишний вес в детстве и подростковом возрасте выступает фактором риска развития гипертонии (повышенного кровяного давления) в зрелости. Результаты исследования представлены на сайте Европейской ассоциации по изучению ожирения EASO.

В ходе исследования ученые проанализировали информацию о весе и состоянии здоровья 1683 человек, рожденных между 1948 и 1968 годами. Для оценки индекса массы тела участников (простого соотношения веса и роста, используемого для классификации ожирения и избыточного веса) в детстве и подростковом возрасте исследователи просмотрели их школьные медицинские карты и данные о результатах медосмотров при призыве на срочную службу.

Оказалось, что у мужчин увеличение индекса массы тела на одну единицу (относительно нормы) в детстве коррелировало с повышением систолического артериального давления на 1,30 мм рт. ст. и диастолического артериального давления на 0,75 мм рт. ст. В случае повышения индекса массы тела на одну единицу в юности систолическое и диастолическое артериальное давление повышалось на 1,03 мм рт. ст. и 0,53 мм рт. ст. соответственно.

У женщин увеличение ИМТ в пубертатный период на одну единицу приводило к повышению систолического артериального давления на 0,96 мм рт. ст. и диастолического артериального давления на 0,77 мм рт. ст. При этом лишний вес в детстве не оказывал значительного влияния на показатели давления в зрелости.

Исследователи объяснили, что избыток жира в детстве и юности может быть провокатором воспалительных процессов в организме. Это может привести к накоплению сосудистых повреждений, что выступает фактором риска гипертонии во взрослом возрасте.

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