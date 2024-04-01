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Стало известно, как не переедать во время обеда

Daily Mail: богатая белком и клетчаткой пища на обед продлевает чувство сытости

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Shutterstock/Studio Romantic

Британский диетолог и нутрициолог Сара Шенкер рассказала изданию Daily Mail, что минимизация калорий — не самый эффективный способ избежать переедания в обеденное время. Вместо этого лучше сосредоточиться на потреблении продуктов, богатых белком и клетчаткой.

Специалист рассказала, что на обед лучше употреблять блюда из минимально обработанных продуктов. К ним относятся салаты, бутерброды с цельнозерновым хлебом, фрукты, яйца, бобовые, орехи и мясо. При этом не стоит стремиться съесть меньшую порцию или урезать калорийность блюда.

По словам диетолога, простая пища, в отличие от ультраобработанной (фастфуд, чипсы, сладкое, еда быстрого приготовления), содержит меньше искусственных добавок, соли, сахара и насыщенных жиров, вредных для здоровья. Минимально обработанные продукты также богаты белком и клетчаткой, способствующими продлению чувства сытости. Клетчатка (неперевариваемые пищевые волокна) помогает увеличить объем пищи в желудке, а белок способствует более медленному подъему и падению уровня сахара в крови (это помогает контролировать аппетит).

Ранее ученые раскрыли секрет важных для похудения «молекул сытости».

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