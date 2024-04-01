Количество заграничных поездок россиян продолжает расти

Объем совершенных в первом квартале 2024 года бронирований отдыха за рубежом вырос на 10–20% год к году. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что россияне стали чаще ездить в экзотические страны, в частности в Таиланд, Шри-Ланку, на Кубу.

По предварительным данным Travelata.ru, в первом квартале 2024 года спрос на зарубежные путешествия увеличился на 12% по сравнению с предыдущим годом. Туроператоры «Слетать.ру» и Fun & Sun также отмечают положительную динамику, отмечая рост бронирований на уровне 20–22%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин связывает растущую активность на выездных направлениях с увеличением на 10–15% за год объема доступной авиаперевозки и стабилизацией валютных колебаний.

27 марта гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что рекомендация МИД РФ взвешивать риски при поездках за границу никак не отразится на туристической отрасли и количестве желающих совершить путешествие в другую страну.

В МИД ранее предупредили, что от россиян поступали обращения в связи с запретительными мерами ЕС касательно ввоза из РФ личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами. Также в дипведомстве сообщили о возможных задержаниях или арестах по запросам правоохранительных органов и спецслужб США.

Ранее стал известен самый солнечный город России.